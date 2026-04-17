Como giocavano con una pistola finta in un parcheggio pubblico | denunciati 3 comaschi

A Como, tre giovani sono stati fermati dalla polizia mentre si trovavano in un parcheggio pubblico di un esercizio commerciale. I ragazzi avevano in mano una pistola finta e sono stati denunciati. Durante il controllo, agli agenti è stato anche trovato del droga addosso. La vicenda è ancora sotto i rilievi delle forze dell’ordine.

Segnalati mentre armeggiavano con una pistola nel parcheggio di un esercizio commerciale, tre ragazzi sono stati fermati dalla polizia e trovati in possesso di droga. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 9.30, in via Colombo a Como.A dare l’allarme è stato il responsabile.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Latina, minorenni denunciati: pistola giocattolo spara colpi nel parcheggio, indagini in corso.Sparatori in erba a Latina: un gioco pericoloso nel parcheggio delle autolinee Quattro minorenni sono stati denunciati a Latina dopo aver sparato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Como, giocavano con una pistola finta in un parcheggio pubblico. Denunciati 3 comaschi e sequestrati circa 20 grammi di hashish. - Questura di Como | Polizia di Stato; Como, giocavano con una pistola finta in un parcheggio pubblico: denunciati 3 comaschi; Giocavano con la pistola finta, la polizia trova anche 20 grammi di hashish; Cagni replica ad Adani: Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare... Giocavano con la pistola finta, la polizia trova anche 20 grammi di hashishL’intervento degli agenti partito da via Colombo. Sanzioni e denunce nei confronti di un gruppo di tre giovanissimi ... laprovinciadicomo.it Como-Inter, le pagelle - Thuram e Dumfries, le giocate che battono il gioco. Barella si conferma ispiratoSOMMER 5,5 - La respinta sulla conclusione tutt'altro che potente di Nico Paz non è proprio accurata, per usare un eufemismo. Valle ringrazia per l'assist e fa 1-0. Sul 10 argentino, successivamente, ... msn.com VINCEREMO, VINCEREMO... INTER-CAGLIARI 3-0 e SASSUOLO-COMO 2-1 #InterCagliari #SerieA #SassuoloComo - facebook.com facebook Como, Suwarso: «Pochi italiani Non è un problema esclusivamente nostro. Il Milan ha solo Gabbia e Bartesaghi» x.com