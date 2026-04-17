Venerdì si è tenuta al Campus Reti un’Escape Room dedicata a un tema insolito: come “hackerare” un’Intelligenza Artificiale. Circa 200 studenti hanno partecipato a questa sfida, che prevedeva di manipolare un sistema di intelligenza artificiale per ottenere una password segreta. L’attività si è svolta in modo interattivo, con i partecipanti che dovevano risolvere enigmi e superare prove pratiche per arrivare alla soluzione.

Immaginate di dover manipolare un’ Intelligenza Artificiale per convincerla a rivelarvi una password segretissima. Oppure di avere i minuti contati per decifrare un codice binario vitale per sbloccare l’accesso a un sistema informatico protetto. Non è la trama dell’ultimo thriller tecnologico in streaming, né il livello finale di un videogioco: è la prova reale affrontata questa mattina da duecento studenti delle scuole superiori del Varesotto e dell’Altomilanese. Niente cattedre, niente noiose lezioni frontali o slide proiettate nel buio di un’aula magna: per capire concretamente cosa li aspetta nel mondo del lavoro di domani, i ragazzi sono stati “rinchiusi” in una gigantesca Escape Room educativa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come “hackerare” un’Intelligenza Artificiale: 200 studenti in gara nell’Escape Room del Campus Reti

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