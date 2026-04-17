Colmen Trail | domenica un' edizione da sold out
Domenica si è svolta la 13ª edizione della Colmen Trail, gara di corsa in montagna che si svolge sulla Montagna Magica a Morbegno. I pettorali disponibili sono andati tutti esauriti, confermando l'interesse per l’evento. La competizione si svolge sulla zona collinare che sovrasta la cittadina, attirando appassionati di trail running da diverse regioni.
Pettorali sold out per la 13ª edizione della Colmen Trail, trail morbegnese sulla Montagna Magica che domina Morbegno. Superato il limite massimo di 500 pettorali totali, la segreteria del comitato organizzatore ha deciso di chiudere con 24 ore di anticipo le iscrizioni. Numeri alla mano è stato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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