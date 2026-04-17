Cobolli batte Kopriva | highlights Atp Monaco

Nel torneo di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha sconfitto Vit Kopriva in due set nei quarti di finale. La vittoria permette al giocatore di avanzare alla semifinale del torneo. Gli incontri si sono svolti sui campi in terra battuta della città tedesca, con Cobolli che ha prevalso in modo netto sui rispettivi set.

Gli highlights della vittoria in due set di Flavio Cobolli contro Vit Kopriva nei quarti di finale di Monaco di Baviera. Tra i colpi più belli (minuto 1.33 del video), una magia a rete dell'azzurro, non troppo lontana dal capolavoro del giorno prima di Lorenzo Musetti contro Corentin Moutet a Barcellona.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli batte Kopriva: highlights Atp Monaco Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner FIRST Final of 2026 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights Notizie correlate Cobolli-Kopriva oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, canale, streamingIl livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1... Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streamingIl livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli batte Bergs ed è ai quarti a Monaco. Niente derby azzurro: Darderi eliminato da Kopriva; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Tennis: Darderi eliminato a Monaco, niente derby con Cobolli; Atp Monaco di Baviera, Cobolli supera Bergs e avanza ai quarti, Darderi si arrende a Kopriva. Giovedì Musetti a Barcellona. Cobolli-Kopriva: highlights Atp MonacoFlavio Cobolli è in semifinale al torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. Il romano, quarta testa di serie del seeding, si è imposto in modo convincente contro Vit Kopriva (77 del mondo) con i parziali ... sport.sky.it LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di Flavio ... oasport.it ! 6-3, 6-2 contro Kopriva e semifinale al 500 di Monaco Flavio Cobolli on fire quest'oggi e prosegue l'avventura al torneo tedesco! #flaviocobolli #cobolli #tennis #atp #monaco facebook ATP Monaco: Zverev non trema, Cerundolo schiacciasassi. Avanti anche Molcan e Shapovalov x.com