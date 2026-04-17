Cita Pulp Fiction credendo sia la Bibbia | il segretario alla Difesa USA scatena il web con il suo Ezechiele 25 | 17 VIDEO

Mercoledì 15 aprile 2026, durante una cerimonia religiosa al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha pronunciato una citazione da un passo biblico, che però si è rivelata essere tratta da un dialogo del film “Pulp Fiction”. La frase, che ha attirato l’attenzione sui social, ha generato molte reazioni, con utenti che hanno commentato l’episodio e condiviso il video della scena. L’evento ha suscitato discussioni sulle scelte linguistiche dei rappresentanti istituzionali in occasioni ufficiali.

Mercoledì 15 aprile 2026, durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth è finito al sotto i riflettori per una citazione rivelatasi errata, rapidamente diventata virale sui social. Nel corso dell’evento, Hegseth ha presentato quella che ha descritto come una preghiera ispirata al versetto biblico Ezechiele 25:17, spiegando che sarebbe stata recitata da una delle squadre coinvolte in una missione militare di recupero. Il testo, pronunciato con tono solenne, richiamava temi di fratellanza, dovere e vendetta. Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cita Pulp Fiction credendo sia la Bibbia: il segretario alla Difesa USA scatena il web con il suo Ezechiele 25:17 (VIDEO) Notizie correlate La gaffe del segretario Usa Pete Hegseth: cita Pulp Fiction al Pentagono scambiandolo per un versetto biblicoDurante una funzione religiosa al Pentagono mercoledì, il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ha recitato un falso versetto biblico tratto da... Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction, la gaffe di Pete Hegseth - Video; Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction errore nella preghiera al Pentagono. Stati Uniti, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della BibbiaIl Segretario alla Difesa ha citato la versione distorta di un versetto biblico recitato da Samuel L.Jackson nella pellicola di Quentin Tarantino del 1994 nel tentativo maldestro di benedire la guer ... tg24.sky.it La gaffe del segretario Usa Pete Hegseth: cita Pulp Fiction al Pentagono scambiandolo per un versetto biblicoIl Segretario della Difesa USA ha recitato la famosa scena di Samuel L. Jackson pensando fosse Ezechiele 25:17 ... ilfattoquotidiano.it Hegseth cita la Bibbia ma è una frase di “Pulp Fiction”: polemica al Pentagono x.com Il capo del Pentagono ha citato Pulp Fiction, pensando fosse la Bibbia. Pete Hegseth, in uno dei suoi discorsi/preghiera, ha usato le parole di Ezechiele 25 17, prese dal film, sostituendo all'uomo timorato l'aviatore abbattuto, ma senza sapere che nella Bibbia - facebook.com facebook