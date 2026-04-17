Circo mostre e inclusione | San Barbaziano riapre con il progetto Arcaa

Un edificio storico del Seicento nel centro di Bologna, precedentemente utilizzato come chiesa, è stato riqualificato e destinato a ospitare un progetto dedicato all’inclusione attraverso il circo e le mostre. La struttura, recentemente riaperta, funge da spazio di sperimentazione e incontro tra arti performative e iniziative sociali. La trasformazione ha portato a una riconversione degli ambienti storici in un laboratorio culturale attivo e aperto alla comunità.

Un’ex chiesa seicentesca nel cuore di Bologna si trasforma in un laboratorio, dove il circo incontra l’inclusione. In via Cesare Battisti, la struttura di San Barbaziano riapre le porte come sede di Arcaa (Accademia rigenerata circo e arte accessibile), un progetto ambizioso promosso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Ex Chiesa San Barbaziano: 3 giorni per il restauro premiatoL’Ex Chiesa di San Barbaziano si apre al pubblico per tre giorni unici, dal primo al terzo aprile del 2026, offrendo un’opportunità rara di osservare... Taranto, il circo entra nelle scuole con il progetto “BES-T Community in Best Practice”Tarantini Time QuotidianoContinuano a Taranto le attività di “BES-T Community in Best Practice”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito... Tutti gli aggiornamenti Bologna, la chiesa di San Barbaziano sarà il centro per l’arte del circo: «Conclusi i lavori di restauro»La chiesa di San Barbaziano sta tornando a piccoli passi fra i bolognesi. Fra meno di due anni diventerà un centro di produzione dell’arte circense e discipline collegate: «Arca – Accademia rigenerata ... corrieredibologna.corriere.it Ex Chiesa di San BarbazianoLa chiesa di San Barbaziano è una chiesa sconsacrata di Bologna che sorge all’incrocio tra via Barberia e via Cesare Battisti. Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali la ... exibart.com