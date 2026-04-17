Chivu | I calciatori dell'Inter hanno sempre la testa sul telefono La chiamo generazione a una mano

Dopo la partita contro il Cagliari, l’allenatore dell’Inter ha commentato il rendimento dei suoi giocatori, sottolineando come spesso abbiano la testa sul telefono durante gli allenamenti e le partite. Ha elogiato l’impegno della squadra, ma ha anche evidenziato la dipendenza dalla tecnologia tipica della generazione attuale, che definisce come “a una mano”. Le sue parole hanno focalizzato l’attenzione sui comportamenti dei calciatori durante le sessioni di gioco.

L'allenatore dell'Inter dopo la partita con il Cagliari ha parlato soprattutto dei suoi calciatori. Chivu ha esaltato i suoi uomini, ma ha ricordato che la generazione attuale è telefono dipendente.🔗 Leggi su Fanpage.it

CHIVU E L’ADDIO ALL’INTER: UN EROE CHE HA FATTO STORIA #chivu #inter

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