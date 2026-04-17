CGTN | Come Cina e Spagna rafforzano i legami un contesto di incertezza globale

Il Primo Ministro spagnolo ha visitato la Cina, un evento che ha visto incontri tra rappresentanti dei due paesi. Durante la visita, sono stati discussi vari aspetti delle relazioni bilaterali. CGTN ha evidenziato come queste occasioni siano importanti per mantenere rapporti stabili e continuare lo scambio tra le due nazioni. La visita si inserisce in un periodo di crescente incertezza a livello globale, con incontri istituzionali che si sono susseguiti nel tempo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CGTN analizza la visita in Cina del Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez, sottolineando il ruolo fondamentale dei costanti incontri istituzionali come fattore chiave per il rafforzamento delle relazioni sino-spagnole in un contesto di incertezza mondiale. L’articolo esamina inoltre l’espansione della cooperazione economica e gli impegni condivisi a favore del multilateralismo, della stabilità delle catene di approvvigionamento globale e della cooperazione aperta, presentando la relazione come una forza stabilizzatrice in un contesto internazionale sempre più frammentato. PECHINO, April 17, 2026...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - CGTN: Come Cina e Spagna rafforzano i legami un contesto di incertezza globale Notizie correlate Usa e Taiwan rafforzano i legami militari: come funziona il nuovo “hub di potenza di fuoco”Taiwan ha effettuato un passo significativo nel rafforzamento della propria postura difensiva, annunciando la creazione di un nuovo centro di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CGTN: Come Cina e Spagna rafforzano i legami un contesto di incertezza globale; Sondaggio CGTN | Oltre l'80% degli intervistati ritiene che investire in Cina sia ormai una scelta inevitabile; Sondaggio CGTN: Il cinema cinese come finestra sul Paese; Presidente di ICCF Mario Boselli: Gli imprenditori devono visitare la Cina. CGTN: Come Cina e Spagna rafforzano i legami un contesto di incertezza globaleCGTN analizza la visita in Cina del Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez, sottolineando il ruolo fondamentale dei costanti incontri istituzionali come fattore chiave per il rafforzamento delle relazi ... adnkronos.com CGTN: La visita di Merz in Cina dà nuovo slancio alle relazioni tra Cina e Germania, così come tra Cina ed EuropaCGTN ha pubblicato un articolo sulla visita ufficiale in Cina del cancelliere tedesco Friedrich Merz il 25-26 febbraio. L’articolo sottolinea l’importanza della visita e analizza, dal punto di vista ... adnkronos.com Questo è come la Cina ha intenzione di catturare il primo stadio dei suoi futuri razzi riutilizzabili Lunga Marcia 10! Sarà su una nave in mezzo al mare. I razzi LM10 sono sviluppati per mandare umani verso la Luna - facebook.com facebook Con la sconfitta di Orban si chiude in Europa l’epoca della destra di tipo populista. Il modello Orban ne è stato icona perché appariva come la prova che si potesse mantenere questo approccio anche una volta diventati istituzione ma ciò è stato possibile grazi x.com