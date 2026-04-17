Cessate il fuoco in Libano Anghelone | Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz
In seguito a un accordo tra le parti coinvolte, è stato annunciato un cessate il fuoco in Libano. La decisione è stata definita come una tregua imposta da decisioni prese a livello internazionale, con riferimenti specifici all’intervento di un ex presidente statunitense. L’annuncio è stato comunicato dal coordinatore di un osservatorio di ricerca storico-politica, che ha spiegato le circostanze e le implicazioni di questa pausa nei combattimenti.
Francesco Anghelone, Coordinatore dell’Area di ricerca storico-politica e dell’Osservatorio sul Mediterraneo (OSMED): "La fine delle ostilità in Libano serve a creare le condizioni minime di fiducia per facilitare la trattativa tra Stati Uniti e Iran, che è l'unica via per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz".🔗 Leggi su Fanpage.it
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