Cessate il fuoco in Libano Anghelone | Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz

In seguito a un accordo tra le parti coinvolte, è stato annunciato un cessate il fuoco in Libano. La decisione è stata definita come una tregua imposta da decisioni prese a livello internazionale, con riferimenti specifici all’intervento di un ex presidente statunitense. L’annuncio è stato comunicato dal coordinatore di un osservatorio di ricerca storico-politica, che ha spiegato le circostanze e le implicazioni di questa pausa nei combattimenti.