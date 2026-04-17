Cesenatico celebra il mare | torna ' Azzurro come il pesce' tra gusto cultura e tradizione

A Cesenatico si prepara a dare il via alla stagione con la tradizionale manifestazione “Azzurro come il Pesce”, che si svolgerà dal 23 al 26 aprile. L’evento, molto atteso dagli abitanti e dai visitatori, coinvolge diverse location del centro cittadino, offrendo un itinerario di degustazioni e incontri legati alla cucina locale e alle tradizioni marinare. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario della città e richiama numerosi partecipanti ogni anno.

Cesenatico è pronta a inaugurare la stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dalla cena di giovedì 23 alla cena di domenica 26 aprile torna ‘Azzurro come il Pesce’, la storica manifestazione che anima il cuore della città trasformandola in un vivace percorso tra sapori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tra cultura e tradizione: circo, spoja lorda, pesce azzurro e auto d'epoca in questo nuovo weekend primaverileIl weekend dal 17 al 19 aprile si anima con un ricco calendario di eventi tra sagre, spettacoli e cultura diffusa sul territorio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cesenatico celebra il mare: torna 'Azzurro come il pesce' tra gusto, cultura e tradizione; Porto Canale a Cesenatico: Guida 2026; Azzurro come il Pesce a Cesenatico; Sabato 18 aprile al Villaggio del Carnevale di Gambettola ' Country&Caribe dance night'. Cesenatico, Azzurro come il pesce: dal 23 aprile pronti al primo pienonecesenatico Cesenatico scalda i motori per il primo grande appuntamento della primavera. Dalla cena di giovedì 23 aprile fino a quella di domenica 26, ... corriereromagna.it La street art riqualifica i giardini al mare e le piazzeAl via il progetto di rigenerazione urbana a Cesenatico. I vani tecnici dei Giardini al Mare e delle piazze Volta e Matteotti diventano opere street art con Simone Tribuiani e Urbanutopia. livingcesenatico.it Cesenatico, gran finale per la stagione teatrale: nel fine settimana si celebra il musical con "The Prom" #Cesena facebook