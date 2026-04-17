Centro di raccolta scongiurato il rischio chiusura Il sindaco | Nessuna interruzione

Il centro di raccolta di Mirabello continuerà a operare regolarmente, assicurando il servizio ai cittadini. Il sindaco ha confermato che non ci saranno interruzioni né chiusure imminenti. La decisione di mantenere aperto il centro è stata comunicata ufficialmente, eliminando ogni possibilità di sospensione delle attività. La struttura rimarrà attiva senza modifiche, garantendo la continuità del servizio di raccolta.

Il centro di raccolta di Mirabello non è a rischio e continuerà a garantire il servizio ai cittadini. Con l’ordinanza 12 del 14 aprile 2026, il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi ha disposto il mantenimento in esercizio della struttura di via Industria, assicurando piena continuità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Proroga a 72 anni per i medici: approvato emendamento, rischio chiusura reparti scongiurato. Focus su Calabria.La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al Decreto Milleproroghe che consente ai medici ospedalieri di prolungare il servizio fino ai 72... Centro di Riabilitazione . Timori per la chiusura. Per il sindaco "solo voci"Quale futuro per il Centro di Riabilitazione Funzionale (Cori) di Passignano? I vertici regionali e locali di Fratelli d’Italia chiedono chiarimenti...