Centoventicinque anni di diritti | la Camera del Lavoro di Bergamo festeggia il suo anniversario

La Camera del Lavoro di Bergamo ha celebrato i 125 anni dalla sua fondazione, un anniversario che ricorda un lungo percorso iniziato nel 1901. L’evento ha coinvolto diverse generazioni, evidenziando il ruolo della struttura nel tempo. La cerimonia si è svolta in un momento di riflessione sui diritti dei lavoratori e sull’impegno portato avanti nel corso degli anni, con partecipanti provenienti da vari contesti e background.

Dal 1901 a oggi, 125 anni vissuti sulla strada e nei luoghi di lavoro. La Camera del Lavoro di Bergamo taglia un traguardo storico e lo fa con un evento che vuole essere prima di tutto un incontro tra generazioni. Non è solo una questione di archivi e memoria, ma la storia di una comunità che ha saputo resistere e cambiare passo insieme al territorio orobico. L’appuntamento è per martedì 21 aprile alle 18 al Mutuo Soccorso di via Zambonate 33. Sarà una festa aperta a tutti, per celebrare questo traguardo con un aperitivo e il dj set di Vinnie Barbarino. Alle 19 sono previsti i saluti istituzionali. “Siamo qui dal 1901. Abbiamo fatta tanta strada, e tanta ne vogliamo ancora fare – commenta Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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