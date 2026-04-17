Cento giorni alla centesima edizione del Giro di Castelbuono la corsa su strada più antica d' Europa
A cento giorni dalla centesima edizione del Giro di Castelbuono, la corsa su strada più antica d’Europa, il conto alla rovescia è iniziato. Il 26 luglio 2025, durante la 99ª edizione, uno straordinario atleta ha concluso primo la gara nella storica piazza Margherita. La manifestazione, che si tiene ogni anno, si prepara ora a celebrare un traguardo importante, con la prossima edizione in programma tra tre mesi.
Il conto alla rovescia era già iniziato 365 giorni fa quando, il 26 luglio del 2025, uno straordinario Yemaneberhan Crippa aveva tagliato per primo il traguardo della 99esima edizione del Giro di Castelbuono nella storica piazza Margherita. Da oggi, 17 aprile 2026, al prossimo 26 luglio, festa di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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