C' è chi nasce per regnare e chi per essere felice e libera La più piccola della famiglia reale belga ha mille passioni e può crescere senza il peso della corona
Il 16 aprile, la più giovane della famiglia reale belga ha raggiunto la maggiore età, compiendo 18 anni. Per festeggiare questa tappa importante, sono stati organizzati eventi ufficiali e celebrazioni private. Eleonora, che fin da piccola ha mostrato molte passioni, potrà ora vivere con maggiore libertà, senza il peso delle responsabilità che solitamente accompagnano i membri della corona. La sua crescita si svolge senza interferenze dirette di ruoli istituzionali.
I l 16 aprile Eleonora del Belgio ha compiuto 18 anni. Per celebrare la maggiore età della figlia più piccola, il Palazzo Reale ha pubblicato un ritratto che è anche una citazione: la principessa posa nel giardino della residenza di Laeken con il padre, re Filippo, seduto sull’erba tra i narcisi in piena fioritura. La stessa posa, lo stesso giardino, gli stessi fiori di una fotografia scattata dieci anni fa, quando entrambi festeggiavano i loro compleanni a un giorno di distanza: lui il 15 aprile, lei il 16. I reali del Belgio al concerto di Natale. guarda le foto Eleonora del Belgio, la principessa più libera di tutti. Eleonora è la quartogenita di Philippe e Mathilde, ultima di quattro fratelli: Elisabetta, 24 anni, futura regina, Gabriel, 22 anni, ed Emanuel, 20 anni.🔗 Leggi su Iodonna.it
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