Il 16 aprile, la più giovane della famiglia reale belga ha raggiunto la maggiore età, compiendo 18 anni. Per festeggiare questa tappa importante, sono stati organizzati eventi ufficiali e celebrazioni private. Eleonora, che fin da piccola ha mostrato molte passioni, potrà ora vivere con maggiore libertà, senza il peso delle responsabilità che solitamente accompagnano i membri della corona. La sua crescita si svolge senza interferenze dirette di ruoli istituzionali.

I l 16 aprile Eleonora del Belgio ha compiuto 18 anni. Per celebrare la maggiore età della figlia più piccola, il Palazzo Reale ha pubblicato un ritratto che è anche una citazione: la principessa posa nel giardino della residenza di Laeken con il padre, re Filippo, seduto sull’erba tra i narcisi in piena fioritura. La stessa posa, lo stesso giardino, gli stessi fiori di una fotografia scattata dieci anni fa, quando entrambi festeggiavano i loro compleanni a un giorno di distanza: lui il 15 aprile, lei il 16. I reali del Belgio al concerto di Natale. guarda le foto Eleonora del Belgio, la principessa più libera di tutti. Eleonora è la quartogenita di Philippe e Mathilde, ultima di quattro fratelli: Elisabetta, 24 anni, futura regina, Gabriel, 22 anni, ed Emanuel, 20 anni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C'è chi nasce per regnare e chi per... essere felice (e libera). La più piccola della famiglia reale belga ha mille passioni e può crescere senza il peso della corona

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