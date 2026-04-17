Il tribunale di Lecce ha assolto ieri pomeriggio un imprenditore di Galatina accusato di truffa aggravata legata ai certificati bianchi. L'imputato, titolare di una società attiva nel settore dell’efficienza energetica, non è stato ritenuto colpevole delle accuse mosse nei suoi confronti. La decisione è stata presa al termine di un processo nel quale sono state ascoltate le testimonianze e valutate le prove presentate dalle parti coinvolte.

Il tribunale di Lecce ha stabilito ieri pomeriggio che l’imprenditore Pierantonio Fiorentino, titolare della Efficienza Energia Spa con sede a Galatina, non ha commesso reati in merito alle accuse di truffa aggravata. La sentenza, emessa attraverso il rito abbreviato, chiude un caso che coinvolgeva titoli di efficienza energetica per circa 2 milioni e 445mila euro, portando alla restituzione di tutti i beni sequestrati preventivamente, inclusi immobili e valori mobiliari. Le dinamiche del procedimento e la linea dell’accusa. La vicenda giudiziaria ha avuto un punto di svolta il 9 maggio 2023, quando le operazioni del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce avevano portato al sequestro di quasi due milioni e mezzo di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso certificati bianchi: Lecce assolve l’imprenditore di Galatina

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