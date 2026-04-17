Casalincontrada apre le porte | Villa de Lollis svela la sua storia

A Casalincontrada, la Villa de Lollis sarà aperta al pubblico per due giorni, sabato 18 e domenica 19 aprile, in occasione delle Giornate internazionali delle case museo. L’evento consente di visitare l’edificio e conoscere la sua storia, inserendo la località nel circuito culturale nazionale e internazionale. La villa rappresenta un esempio di patrimonio storico e architettonico dell’Abruzzo, che sarà accessibile ai visitatori durante l’iniziativa.

Il patrimonio culturale abruzzese si apre al mondo attraverso le mura di Villa de Lollis a Casalincontrada, che sabato 18 aprile e domenica 19 aprile ospiterà le Giornate internazionali delle case museo. L’iniziativa, focalizzata sulla memoria e sulle figure storiche, vede la partecipazione della residenza del filologo Cesare de Lollis, con aperture previste per il pomeriggio di sabato dalle 16:00 alle 19:00 e per la domenica in due fasce orarie: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Identità locale e circuiti internazionali della memoria. L’evento non è un episodio isolato, ma si inserisce in una rete strutturata che l’anno scorso ha registrato numeri rilevanti, coinvolgendo 83mila visitatori distribuiti su 401 case museo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalincontrada apre le porte: Villa de Lollis svela la sua storia Notizie correlate Harry Potter: la serie HBO svela il passato di Draco Malfoy e apre le porte di Villa Malfoy.La serie HBO dedicata al mondo di Harry Potter promette di riscrivere alcuni dei pilastri narrativi più consolidati dell’universo creato da J. Villa De Lollis: apertura speciale per le “Giornate internazionali delle case museo”Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terrà la seconda edizione della “Giornate internazionali delle case museo”: per l’occasione si potrà entrare... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Villa De Lollis: apertura speciale per le Giornate internazionali delle case museo; villa de lollis partecipa alle giornate internazionali delle case museo il 18 e 19 aprile. Villa de Lollis partecipa alle Giornate internazionali delle case museoDopo il grande successo dello scorso anno, con 401 case museo e 83mila visitatori coinvolti, anche quest'anno torna l'appuntamento con le Giornate internazionali delle case museo dedicate alle case de ... chietitoday.it