Casa e design | cresce l’effetto legno

Nel settore delle ristrutturazioni e del design d’interni, si nota un aumento dell’utilizzo del legno come materiale principale. Sempre più persone scelgono elementi in legno per arredi e finiture, considerandoli una soluzione naturale e duratura. Questa tendenza si riscontra sia in ambienti residenziali sia in spazi commerciali, dove il legno viene apprezzato per la sua versatilità e l’aspetto estetico che conferisce agli ambienti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Nel mondo della casa, la scelta dei materiali è diventata uno dei momenti più importanti dell’intero percorso di acquisto. Non riguarda soltanto l’interior design, ma il modo in cui le persone immaginano di vivere gli spazi nel medio e lungo periodo. È cambiato il comportamento del consumatore, più informato, più selettivo, meno disposto a decidere d’impulso. E questo cambiamento ha avuto effetti evidenti soprattutto nel segmento di pavimenti e rivestimenti. Chi acquista oggi non cerca solo una soluzione gradevole da vedere. Valuta la funzionalità, la durata, l’impatto sull’uso quotidiano degli ambienti e la possibilità di integrare il materiale all’interno di un progetto coerente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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