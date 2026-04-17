Carrarese-Pescara punti pesantissimi in palio | ultime probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la partita

Domenica 19 aprile alle ore 15 si disputa la partita tra Carrarese e Pescara, due squadre con obiettivi opposti in classifica. La squadra di casa cerca punti fondamentali per i playoff, mentre gli ospiti puntano a ottenere una vittoria decisiva per la salvezza. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le compagini e si potrà seguire in diretta sia in tv che in streaming.

Padroni di casa a caccia di preziosissimi punti playoff, ospiti alla ricerca di pesantissimi punti salvezza: Carrarese-Pescara, gara del cuore di Silvio Baldini in programma domenica 19 aprile alle ore 15, è tutta in questo concetto. Gli apuano sono ai margini della zona spareggi promozione e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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