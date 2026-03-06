Napoli-Torino probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Napoli e Torino apre la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte affrontano i granata di D’Aversa in un match che si gioca in casa del Napoli. La gara si può seguire in diretta in tv e in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate e le squadre scendono in campo per ottenere i tre punti.

Napoli-Torino apre la 28esima giornata di Serie A, con gli azzurri di Conte che ospitano i granata di D’Aversa. Al Maradona sfida importante per la corsa alle zone alte della classifica: tra le novità possibili Gilmour dal primo minuto, mentre in attacco Hojlund è favorito su Lukaku. Napoli-Torino Il Napoli ospita il Torino allo stadio Diego Armando Maradona nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A. La squadra allenata da Antonio Conte arriva alla sfida dopo il successo in extremis sul campo del Verona, deciso dal gol di Lukaku, e vuole continuare la corsa nelle posizioni alte della classifica. Gli azzurri puntano a conquistare i tre punti per restare agganciati alla vetta e mettere pressione alle rivali dirette, mentre dall’altra parte i granata cercano continuità dopo il cambio in panchina. 🔗 Leggi su 2anews.it

