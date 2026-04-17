Caro carburante le categorie sindacali lanciano l' appello | Ridurre gli orari spezzati e programmare la mobilità
Le categorie sindacali nel settore commercio, servizi e distribuzione hanno inviato una nota alle aziende della grande distribuzione, chiedendo di ridurre gli orari spezzati e di programmare meglio la mobilità. L’appello arriva da rappresentanti di diverse sigle sindacali regionali, che intendono tutelare i lavoratori coinvolti in queste attività. La richiesta mira a migliorare le condizioni di lavoro, in un settore che sta affrontando diverse sfide legate alle modalità di orario e distribuzione.
Caro carburante, le categorie sindacali lanciano l'appello. Questa volta l'allarme arriva da Filcams Cgil Perugia, Fisascat Cisl Umbria e Uiltucs Umbria che, per tutelare i lavoratori del comparto commercio, servizi e distribuzione hanno inviato una nota alle aziende della grande distribuzione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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