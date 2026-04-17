Nella quarta giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026 si è conclusa con una prestazione positiva di Carlos D’Ambrosio. Il nuotatore ha commentato con un sorriso a metà che si aspettava risultati inferiori e che il suo obiettivo principale era Parigi. La sua gara si è distinta per risultati soddisfacenti, contribuendo a un risultato complessivo di rilievo per la competizione.

Si chiude con l’ottima prestazione di Carlos D’Ambrosio la quarta e penultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, l’italo-cubano, già campione nei 100 sl, ha dominato poco fa anche l’ultimo atto dei 200 stile libero, portando a due i titoli nazionali in attese delle staffette. Crono finale di 1’45?77 per il classe 2007 che si impone davanti a Jacopo Barbotti (1’47?27). D’Ambrosio è stato padrone della gara fin dall’inizio con una subacquea molto efficace grazie alla quale ha preso subito un leggero vantaggio. Poi il ritmo del nativo di Valdagno non è mai calato, assicurando il successo all’azzurro e la qualificazione per gli Europei di Parigi in programma ad agosto, nei quali spera di essere uno dei grandi protagonisti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos D’Ambrosio sorride a metà: “Mi aspettavo di fare meno, l’obiettivo era Parigi”

Notizie correlate

Carlos D’Ambrosio: “L’obiettivo era vincere, non ho nulla da rimproverarmi”È Carlos D’Ambrosio il grande protagonista della finale dei 100 stile libero dei Campionati Italiani di nuoto 2026.

Parigi-Nizza 2026, vince Vingegaard: “Non mi aspettavo di cominciare così la stagione”Roma, 15 marzo 2026 – Agli appassionati è nota anche come la 'Corsa del Sole', ma la Parigi-Nizza 2026 è stata più che altro la corsa della pioggia e...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: D’Ambrosio si prende Riccione: Curtis conferma il suo momento d’oro, Barbotti irrompe tra i grandi; Assoluti Unipol, Curtis, Gastaldi e D’Ambrosio guidano le batterie. Finali dalle 18.

Carlos D’Ambrosio sorride a metà: Mi aspettavo di fare meno, l’obiettivo era ParigiSi chiude con l'ottima prestazione di Carlos D'Ambrosio la quarta e penultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di ... oasport.it

Carlos D’Ambrosio domina i 100 sl: titolo italiano e pass per ParigiLa gara è stata magistralmente condotta da D’Ambrosio, che ha dimostrato una chiara strategia fin dalle prime bracciate. it.blastingnews.com

Con questo post sui social Carlos Alcaraz ha annunciato la sofferta decisione di non partecipare al torneo di Madrid per infortunio - facebook.com facebook

Con questo post sui social Carlos Alcaraz ha annunciato la sofferta decisione di non partecipare al torneo di Madrid per infortunio x.com