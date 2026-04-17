Carlos D’Ambrosio sorride a metà | Mi aspettavo di fare meno l’obiettivo era Parigi

Da oasport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026 si è conclusa con una prestazione positiva di Carlos D’Ambrosio. Il nuotatore ha commentato con un sorriso a metà che si aspettava risultati inferiori e che il suo obiettivo principale era Parigi. La sua gara si è distinta per risultati soddisfacenti, contribuendo a un risultato complessivo di rilievo per la competizione.

Si chiude con l’ottima prestazione di Carlos D’Ambrosio la quarta e penultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, l’italo-cubano, già campione nei 100 sl, ha dominato poco fa anche l’ultimo atto dei 200 stile libero, portando a due i titoli nazionali in attese delle staffette. Crono finale di 1’45?77 per il classe 2007 che si impone davanti a Jacopo Barbotti (1’47?27). D’Ambrosio è stato padrone della gara fin dall’inizio con una subacquea molto efficace grazie alla quale ha preso subito un leggero vantaggio. Poi il ritmo del nativo di Valdagno non è mai calato, assicurando il successo all’azzurro e la qualificazione per gli Europei di Parigi in programma ad agosto, nei quali spera di essere uno dei grandi protagonisti.🔗 Leggi su Oasport.it

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