Parigi-Nizza 2026 vince Vingegaard | Non mi aspettavo di cominciare così la stagione

Il ciclista Vingegaard ha vinto la Parigi-Nizza 2026, una delle corse più importanti del calendario. La gara si è conclusa con la sua vittoria dopo un percorso che ha coinvolto diverse tappe tra Francia e Italia. La corsa, nota anche come la 'Corsa del Sole', ha attirato numerosi appassionati e partecipanti da vari paesi. Vingegaard ha dichiarato di non aspettarsi di iniziare così la stagione.

Roma, 15 marzo 2026 – Agli appassionati è nota anche come la ' Corsa del Sole ', ma la Parigi-Nizza 2026 è stata più che altro la corsa della pioggia e del maltempo che ne ha pesantemente inficiato l'esito: ciò che invece è andato secondo i piani dei pronostici è stata la vittoria di Jonas Vingegaard, che apre così al meglio la sua stagione. La gara. Il danese ha preso possesso della maglia gialla a partire dalla tappa 4, quella di Uchon che ha cambiato praticamente la geografia dei suoi avversari: Juan Ayuso, all'epoca leader della classifica generale, cade ed è costretto a ritirarsi, e sulle sue condizioni e sui tempi di recupero, nonostante non ci siano fratture a referto, vige ancora un certo mistero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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