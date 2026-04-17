Carabinieri in piazza Rosselli con i cani antidroga | scattano i controlli nei locali
I carabinieri sono tornati in piazza Rosselli ad Agrigento per effettuare controlli nei locali gestiti da stranieri. Questa operazione rientra in una serie di verifiche che coinvolgono anche l’impiego di cani antidroga. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli a tappeto, concentrandosi sugli esercizi commerciali presenti nella zona. Nessuna informazione è stata resa nota sui risultati specifici dell’intervento.
I carabinieri sono tornati in piazza Rosselli ad Agrigento per un nuovo controllo nei locali gestiti da stranieri. Stavolta, però, con un rinforzo in più: le unità cinofile antidroga.L'operazione di oggi segue di appena 24 ore quella di ieri, quando i militari avevano già passato al setaccio gli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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