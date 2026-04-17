L'ex allenatore di calcio Fabio Capello ha analizzato la situazione del calcio italiano, evidenziando le recenti eliminazioni di alcune squadre di Serie A. In un lungo scritto, ha posto l’attenzione sulle difficoltà del campionato e ha proposto alcune riflessioni sul presente e sul futuro del calcio nel paese. La sua analisi arriva in un momento di particolare attenzione per il calcio italiano, segnato da sconfitte e ostacoli a livello internazionale.

Disastro italiano anche in Europa: nessuna squadra del nostro Paese si è qualificata per le semifinali di Champions League, Europa League o Conference League. A salutare gli impegni europei anche Fiorentina e Bologna che sono state eliminate dal Crystal Palace e dall'Aston Villa. L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha commentato lo stato del calcio italiano in suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco degli estratti molto interessanti. "La nostra crisi è molto più profonda, diffusa e, temo, destinata a protrarsi per un po’ di tempo. E non sono solamente i risultati a dircelo. Il campionato attuale, però, mi sembra aver abbassato i giri del motore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello sulla crisi del calcio italiano: “Cosa possiamo fare, allora, per invertire la rotta?”. La riposta

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