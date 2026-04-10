Il calcio italiano si trova in una fase difficile, con solo l’1,9% di giocatori Under 21 presenti in Serie A e il 68,5% di stranieri tra i calciatori. Le statistiche evidenziano un calo delle giovani promesse italiane e una forte presenza di atleti stranieri nel massimo campionato. Tra proposte e sfide, si cercano strategie per rilanciare il movimento calcistico nazionale.

Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate Spalletti rinnova con la Juventus, oggi l’annuncio ufficiale: pieni poteri per Lucio. Quale sarà il ‘nuovo’ ruolo e di cosa si occuperà nell’idea di Elkann Calciomercato Napoli, rivoluzione ‘verde’: non solo Alajbegovic, altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calcio italiano in crisi: 1,9% di Under 21 in Serie A, 68,5% di stranieri! Tra false soluzioni e ostacoli, ecco come invertire la rotta

Tennistavolo Serie A1. L’Apuania prova ad invertire la rotta col ServiglianoUn’altra trasferta impegnativa per l’Apuania Tennistavolo che questa sera (ore 21) ai tavoli dei fermani del Servigliano, nell’incontro valido per la...

Serie A vecchia, pochi italiani e giovani. La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italianoLa crisi del calcio italiano continua a tenere banco dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Temi più discussi: Il calcio italiano è in crisi?; Italia fuori dai Mondiali, Caracciolo: Calcio italiano in crisi, sistema allo sbando; Fallimento Italia, parlano i 'grandi azzurri': da Baresi a Dossena, la ricetta per uscire dalla crisi; Capello: Poca corsa, poca tecnica, giovanili in mano a chi non sa nulla: Italia, ricomincia dal torello.

Emery: Il calcio italiano non è in crisi, ho imparato da voi. VIDEONel post partita di Bologna, l’allenatore dell’Aston Villa ha analizzato il momento del calcio italiano e detto la sua sulla crisi attuale, ridimensionandola: Non sono d’accordo -le parole di Emery- ... sport.sky.it

Il calcio italiano è malato, ecco la ricetta per guarirlo: l’eredità di Gravina al passo d’addio alla FigcL'ex presidente della Figc aveva preparato una relazione per i deputati, ma l'appuntamento è stato cancellato. Al suo interno l'analisi dei problemi del sistema e qualche soluzione per uscire dalla cr ... panorama.it

Riforme, giovani, arbitri: le mezze verità e le omissioni nel dossier di Gravina sul calcio italiano, celebrato dalla stampa amica - facebook.com facebook

Emery: "Il calcio italiano non è in crisi, ho imparato da voi" #SkySport #Emery x.com