CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI SCATENATA TRA MITI E CASTING PER BALLANDO

Sabato sera su Rai1 va in onda il quinto appuntamento di “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci e trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La serata prevede un mix di performance musicali e momenti dedicati al casting, con la conduttrice al centro dell’attenzione mentre si alternano artisti e ospiti. L’evento si inserisce nella programmazione del fine settimana, attirando pubblico televisivo e appassionati di musica e intrattenimento.

Sabato 18 aprile alle 21.30 su Rai1, quinto appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata “ La Notte ” di Arisa, che sabato prossimo accederà alla finale insieme a “ Il mio canto libero ”, interpretato da Fabrizio Moro, e “ La leva Calcistica della classe ‘68 ” interpretata sempre da Arisa e a “ Caruso ” di Lucio Dalla, interpretata da Vittorio Grigólo. Protagonisti della serata – il cui tema è “ La canzone che avrei voluto scrivere io ” – saranno: Riccardo Cocciante (Il cielo in una stanza). Enrico Ruggeri (A muso duro). Fabrizio Moro (Ma il cielo è sempre più blu).🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SCATENATA TRA MITI E CASTING PER BALLANDO Notizie correlate MILLY CARLUCCI: “IL TRASLOCO DI BALLANDO È UN TRAUMA MA ORA C’È CANZONISSIMA”Milly Carlucci torna su BubinoBlog come tradizione a pochi giorni dalla premiere dei suoi show. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Canzonissima, pagelle: Arisa è emozione pura (8), Michele Bravi si ribella (7), la 'rissa' FIaldini-Izzo (6); Canzonissima 2026, quarta puntata 11 aprile: vince La notte di Arisa, Del Piero show in giuria; Elettra Lamborghini, la verità sulla corsa in ospedale prima di Canzonissima: La peggiore della mia vita; CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO. Canzonissima 2026, quarta puntata 11 aprile: vince La notte di Arisa, Del Piero show in giuriaCanzonissima quarta puntata 11 aprile 2026: vince La notte di Arisa. Del Piero ospite nei Magnifici 7, Preziosi canta Malafemmena, scontro Izzo-Fialdini ... lifestyleblog.it Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, messaggio di Milly Carlucci e sorpresa Del PieroCanzonissima 2026, assenza a sorpresa di Elettra Lamborghini nell’avvio di puntata La quarta puntata di Canzonissima 2026, in onda sabato 11 aprile da ... assodigitale.it Al @raimuseoradiotv a #torino accanto agli abiti indossati dalla immensa #raffaellacarrà a #canzonissima @loversff facebook Sul mio canale Youtube c'è la playlist dedicata alle mie esibizioni a Canzonissima. Andate a rivederle: youtube.com/playlistlist=… #canzonissima #irenegrandi #esibizioni #live #musica x.com