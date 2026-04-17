Cani uccisi a Scossicci anche Enrico Rizzi alla manifestazione di domenica | Un orrore che l' Italia non può tollerare
Dopo il ritrovamento di 55 cani uccisi e abbandonati in una scarpata vicino all’ex stabilimento GIE a Scossicci, cresce l’indignazione tra i cittadini e le associazioni animaliste. Domenica, anche Enrico Rizzi ha partecipato a una manifestazione per chiedere giustizia, definendo l’accaduto un “orrrore che l’Italia non può tollerare”. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna e richieste di intervento da parte delle autorità locali.
PORTO RECANATI - Non si placa l’ondata di indignazione dopo il macabro ritrovamento di 55 cani uccisi e abbandonati in una scarpata vicino all’area dell’ex stabilimento GIE, a Scossicci. Mentre la Procura di Macerata prosegue le indagini che vedono coinvolto un 55enne di Loreto, il fronte della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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