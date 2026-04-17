Cancro al pancreas pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza | lo studio

Una nuova pillola sperimentale ha mostrato risultati promettenti nel trattamento del cancro al pancreas metastatico. In uno studio di fase 3, questa terapia ha portato a un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemio tradizionale. Lo studio ha coinvolto pazienti affetti da questa forma di tumore in stadio avanzato, e i risultati sono stati annunciati di recente. La ricerca prosegue per verificare ulteriormente l’efficacia e la sicurezza della pillola.

Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Nuove speranze contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che in fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemio. I dati sono stati annunciati dall'azienda californiana Revolution Medicines, focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche contro neoplasie dipendenti dal sistema Ras. Lo studio clinico globale RASolute 302, randomizzato e controllato, ha valutato daraxonrasib - farmaco capostipite di una nuova classe di Ras-inibitori - in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati....🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza: lo studio Cancro al pancreas, la notizia dalla Spagna: “Eliminato con un mix di tre farmaci” Notizie correlate Leggi anche: Lotta al tumore al pancreas, con una pillola sperimentale si raddoppia la sopravvivenza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza: lo studio; Cancro al pancreas, nuove speranze da una pillola sperimentale: cosa sappiamo; Tumore al pancreas, la pillola che cambia tutto: sopravvivenza raddoppiata; Lotta al tumore al pancreas, con una pillola sperimentale si raddoppia la sopravvivenza. Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza: lo studioMilano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Nuove speranze contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che in fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto un raddoppio della ... lanuovasardegna.it Tumore al pancreas, sperimentata una pillola che raddoppia la sopravvivenza: Un passo avanti per i pazientiUno studio californiano ha trovato un farmaco che potrebbe curare il progredire del tumore al pancreas. Daraxonrasib, infatti, è un inibitore multiselettivo delle proteine Ras(On) e, dai dati ottenuti ... ildigitale.it I ricercatori dell'Università della Florida hanno creato un siero sperimentale a base di mRNA per combattere il glioblastoma, una forma letale di cancro al cervello. Il farmaco istruisce il sistema immunitario del paziente a distruggere la massa. La prima sperime - facebook.com facebook La Spagna piange Maria, la piccola calciatrice mascotte della Nazionale morta di cancro. #Morata: "Ci rivedremo, piccola..." x.com