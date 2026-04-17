Cambia la legge sostituzione dei dispositivi per diabetici | Un rischio troppo alto

Una recente modifica normativa riguarda la sostituzione dei dispositivi per il diabete, considerata da alcuni come un rischio troppo elevato. La legge, che mira a ridurre le spese, ha portato a un cambiamento nelle procedure di rinnovo e sostituzione delle apparecchiature. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni tra i pazienti e i professionisti sanitari, che temono ripercussioni sulla gestione della condizione diabetica.

L'equilibrio faticosamente costruito in anni di convivenza con il diabete viene messo in discussione da una logica di risparmio che antepone il costo alla salute. I genitori dei bambini diabetici pugliesi hanno inviato un accorato appello al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Bene il proporzionale, ma occhio al premio troppo alto. I consigli di Celotto sulla legge elettoraleIl cantiere della legge elettorale è stato riaperto con il deposito, da parte della maggioranza, dello “Stabilicum”. Un'app contro il rischio di tumori (nei pazienti diabetici): ecco come funziona SirioParte dall'ospedale Sacco di Milano il progetto Sirio, un'iniziativa sperimentale interna promossa dall'Asst Fatebenefratelli Sacco per rafforzare la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Bonus condizionatori 2026: guida a detrazioni, aliquote e requisiti; Cambio pneumatici estivi 2026: date, obblighi e multe; Siena, al via i lavori a Vico Alto: cambia la viabilità, tutte le informazioni. Bonus infissi: come funzionano le agevolazioni fiscali per chi cambia le finestre nel 2026Quando si parla di ristrutturazione, la sostituzione degli infissi è spesso uno degli interventi che le famiglie rimandano più a lungo - complice una percezione di complessità burocratica che scoraggi ... targatocn.it Contratto a termine per sostituzione maternità: nuove regole con qualche criticitàLa legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) nei casi di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, prevede che il contratto del sostituto possa ... ipsoa.it #Musica @ditonellapiaga Non cambia il nome dell’album, rigettato il ricorso: potrà chiamarsi “Miss Italia”. L’appello dell’artista ai più giovani su #Radio1 “Spegnete i telefoni: un po’ di disintossicazione fa bene”. Intervista Timisoara Pinto - facebook.com facebook L’agropirateria è un nuovo reato Ti spiego cosa cambia davvero con l’approvazione del Ddl agroalimentare x.com