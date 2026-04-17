Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date delle delibere regionali AGGIORNATO

Mentre l’anno scolastico attuale è ancora in corso, le Regioni italiane stanno pubblicando le delibere con le date ufficiali di inizio e fine delle lezioni per il prossimo anno scolastico 20262027. Questi documenti stabiliscono le date precise di riapertura delle scuole a settembre e riguardano diverse regioni del paese. La pubblicazione delle delibere regionali rappresenta il primo passo ufficiale per definire il calendario scolastico del prossimo anno.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO con Sicilia]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026/27: ponti, festività e date delle chiusure; Calendario scolastico 2026/27: INIZIO della SCUOLA a Settembre quando previsto? DATE UTILI per Regione con relative festività (IN AGGIORNAMENTO); Quando inizia la scuola a settembre 2026? Le date nei calendari scolastici regionali. Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoPer la scuola dell’infanzia resta una disciplina parzialmente differenziata: le attività educative possono iniziare in anticipo rispetto alla data generale e si concludono il 30 giugno, in ragione del ... orizzontescuola.it Calendario scolastico 2026-2027: ecco quando riaprono le scuole e chi torna prima in classe, ci sono già le date ufficiali dei pontiCalendario scolastico 2026-27: prime date regione per regione (bolzano 7/9, puglia 17/9) ponti e vacanze per pianificare ferie e babysitter. nostrofiglio.it Calendario scolastico, le novità in Umbria: oltre 20 giorni di vacanza tra ponti e festività. Quando inizia e finisce la scuola. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento facebook