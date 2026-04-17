Durante una partita di AFC Champions League tra due squadre, si è verificato un episodio di grande confusione. Un giocatore ha tentato una rovesciata nella propria metà campo, causando un intervento che ha portato all'espulsione. L'azione ha scatenato un caos generale tra i calciatori, con momenti di tensione che sono durati diversi minuti. La partita è proseguita dopo le operazioni di gestione della situazione.

Nel match di AFC Champions League tra Al Ahli e Johor Darul Ta'zim succede di tutto: il folle tentativo di rovesciata nella proprio metà campo di Ali Majrashi scatena il caos più totale. Espulsione e rissa in campo, con tanto di "furto" della bandierina da parte di un giocatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calcio in faccia, espulsione e caos totale in AFC Champions League

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