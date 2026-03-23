BYD ATTO 2 DM-i | il SUV compatto che punta su autonomia e costi ridotti

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel segmento dei SUV compatti, sempre più competitivo e orientato all’elettrificazione, arriva la nuova BYD ATTO 2 DM-i, un modello che introduce una soluzione ibrida evoluta pensata per coniugare efficienza, autonomia e praticità d’utilizzo quotidiano. La strategia del costruttore cinese è chiara: proporre un’alternativa concreta ai tradizionali sistemi ibridi, puntando su una tecnologia che privilegia l’utilizzo dell’energia elettrica, riducendo consumi e costi di gestione senza compromettere la versatilità nei lunghi viaggi. Il risultato è un SUV compatto che promette percorrenze complessive fino a 1.000 km e consumi particolarmente contenuti, con valori dichiarati che arrivano a circa 20 kml nel ciclo combinato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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