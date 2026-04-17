Bruciatura stoppie Gatta presenta una proposta di Legge | Tenere dentro sostenibilità e produttività

Una proposta di legge è stata presentata da un rappresentante politico per affrontare le problematiche legate alle bruciature delle stoppie e dei residui vegetali nel settore agricolo. La proposta mira a integrare elementi di sostenibilità e produttività, rispondendo alle difficoltà causate dalle mutate condizioni climatiche ed economiche che interessano l’agricoltura locale. La questione riguarda in particolare le pratiche di gestione dei residui agricoli dopo la potatura e l’aratura.

“Le mutate condizioni climatiche ed economiche stanno mettendo in forte difficoltà il comparto agricolo pugliese, per quello della Capitanata si aggiunge anche quello della bruciature dei residui vegetali, o per dirla in modo più semplice delle stoppie e delle frasche dopo la potatura e aratura.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ogni proposta di legge elettorale che non preveda il ritorno alle preferenze è una proposta sbagliataNella notte tra il 25 e il 26 febbraio, la maggioranza ha trovato un accordo interno, circa i contenuti di un ddl che mira a modificare la legge... Piano regionale per lo sport: Scandella presenta proposta di legge per unire le forze del settoreMercoledì 4 febbraio, in Commissione VII della Regione Lombardia, si è conclusa l’audizione con i rappresentanti delle associazioni e delle...