Dal 24 al 26 aprile, il campo comunale di Brolo, in provincia di Messina, sarà teatro del Campionato Regionale AICS Sicilia di calcio a 7 giovanile. La competizione vedrà la partecipazione di 18 squadre provenienti da tutta la regione, pronte a scendere in campo per diverse partite. L’evento, dedicato ai giovani calciatori, si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà diverse realtà sportive locali.

Il campo comunale di Brolo, in provincia di Messina, si prepara ad accogliere dal 24 al 26 aprile il Campionato Regionale AICS Sicilia di calcio a 7 giovanile. L’evento sportivo vedrà la partecipazione di 18 squadre impegnate nelle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, con l’obiettivo di conquistare i titoli regionali organizzati dall’Associazione Italiana Cultura Sport. Protagonisti sul campo e logistica del torneo. Le formazioni in gara rappresentano i comitati provinciali di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, portando una sfida che attraversa diverse aree della regione. La competizione sarà strutturata con due gironi per ogni categoria, un formato che permetterà di selezionare le migliori realtà sportive per disputare le fasi semifinali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brolo ospita 18 squadre: sfida regionale di calcio a 7 per i giovani

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