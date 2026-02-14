Domani alle 18, il derby tra Budrio e la Masi si gioca per il quarto successo consecutivo della squadra di casa, che ha approfittato della flessione di Jolly Reggio Emilia, che nelle ultime partite ha perso terreno in classifica. Anzola accoglie invece Faenza in una sfida che promette emozioni.

Reduce dal quarto referto rosa consecutivo, e complice la turbolenza che ha portato l’inseguitrice Jolly Reggio Emilia a perdere quota nelle ultime giornate, è un momento propizio in casa della regina del girone A di Divisione Regionale 1. Budrio si gode la vetta a +4 sulla nuova contender Novellara (in striscia positiva da cinque partite) e si prepara alla quarta giornata di ritorno. Domani alle 18 è infatti tutto da seguire il derby fra i gialloblù di coach Giampiero Serio e la Masi di coach ‘Ponz’ Forni, sesta forza del raggruppamento, guidata dal primo bolognese del girone e terzo top scorer Jacopo Ballanti (16,3 di media in 18 presenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - DIVISIONE REGIONALE. Domani alle 18 il derby tra Budrio e la Masi. Anzola ospita Faenza

La Divisione Regionale 1 si avvicina alla seconda fase stagionale, con Budrio e Anzola in testa nei rispettivi gironi.

