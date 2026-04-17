Brescia | Vendita pop-up di ceramiche fatte a mano

A Brescia apre un temporary shop dedicato alle ceramiche artigianali provenienti dal Portogallo. L’evento durerà due giorni e offre l’opportunità di acquistare pezzi fatti a mano direttamente dal produttore. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino e si rivolge agli appassionati di oggetti decorativi e di design artigianale. La vendita si svolge in un ambiente temporaneo allestito appositamente per l’occasione.

Festa grande per tutti gli amanti delle ceramiche fatte a mano: per due giorni arriva in città uno speciale pop-up store di ceramiche made in Portogallo. Venerdì 17 e sabato 18 aprile lo spazio eventi di Hangar 68 ospiterà infatti le coloratissime proposte di Motel a Miio, realtà che si propone.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Trovate (e fatte brillare) due bombe a mano in un cantiere di MilanoDue bombe a mano sono state trovate durante alcuni lavori di scavo all’interno del cantiere di piazza d’Armi in via Della Rovere a Milano (zona Forze... Bombe a mano scoperte in cantina a San Damaso, fatte brillare dagli artificieriGli ordigni, identificati come una "Stielhandgranate 24" e una "Sipe", sono stati rinvenuti all'interno di due abitazioni e neutralizzati in totale...