Brescia | Vendita pop-up di ceramiche fatte a mano

Da bresciatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia si tiene una vendita temporanea di ceramiche artigianali provenienti dal Portogallo, aperta al pubblico per due giorni. L'evento si svolge in un pop-up store allestito in città, offrendo agli appassionati l'opportunità di acquistare pezzi realizzati a mano. La manifestazione coinvolge diversi artisti e produttori portoghesi che espongono le loro creazioni in questa occasione.

Festa grande per tutti gli amanti delle ceramiche fatte a mano: per due giorni arriva in città uno speciale pop-up store di ceramiche made in Portogallo. Venerdì 17 e sabato 18 aprile lo spazio eventi di Hangar 68 ospiterà infatti le coloratissime proposte di Motel a Miio, realtà che si propone.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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