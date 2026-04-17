Brescia | Scambio di Stagione

Questo fine settimana si svolge a Brescia la 40ª edizione dello "Scambio di Stagione" di Legambiente Brescia, il mercatino del riuso libero e gratuito ospitato presso l’oratorio di Fiumicello.Un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla condivisione, in cui oggetti ancora in buono stato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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