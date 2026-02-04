Giovane tenta la fuga in monopattino In tasca coltello a serramanico
Venerdì mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne durante un controllo di routine. Il ragazzo tentava di scappare a bordo di un monopattino, con in tasca un coltello a serramanico. La scena si è svolta in modo rapido, ma i militari sono riusciti a bloccarlo prima che potesse allontanarsi.
Venerdì mattina i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne dopo un controllo di routine.L'episodio si è verificato in piazza Alberti, dove i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino. Alla vista.
