Brambilla | Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi…

In vista dei prossimi playoff, si discute sulla formazione che scenderà in campo nella partita contro la Pianese. La domanda principale riguarda chi sarà scelto per il ruolo principale e come la squadra affronterà questa sfida. La decisione sulla formazione potrebbe influenzare le strategie per le partite successive. La partita è un'occasione importante per valutare le scelte dei tecnici in vista delle fasi decisive della stagione.

Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. Domani, sabato 18 aprile 2026, la Juventus Next Gen affronterà in trasferta la Pianese in occasione della trentasettesima giornata di campionato: appuntamento fissato alle ore 20:30. Massimo Brambilla ha presentato così – nella consueta intervista della vigilia – la sfida contro la squadra toscana. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata VITTORIA COL GUIDONIA MONTECELIO – «Abbiamo fatto un’ottima prestazione perché, in questo campionato, non è mai facile vincere. Siamo riusciti a portare a casa il risultato rischiando poco dietro; siamo stati molto concreti, interpretando bene la fase difensiva e gestendo con maturità il vantaggio una volta sbloccata la partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi…» Notizie correlate Leggi anche: Probabili formazioni per Manchester United contro Crystal Palace: chi scenderà in campo? Juve Lazio, Conceicao verso il forfait: Spalletti è pronto a sostituirlo per il match contro i biancocelesti di Sarri. Chi scenderà in campoSchlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l’estate Carnesecchi Juve,...