Salvini ' l' Ue dice di spegnere i riscaldamenti non sono normali'

In una dichiarazione recente, un rappresentante politico ha commentato le proposte avanzate dall’Unione Europea per affrontare l’aumento dei costi energetici. Secondo quanto affermato, Bruxelles suggerisce di ridurre l’utilizzo del riscaldamento, lavorare meno, viaggiare di meno e lavare i vestiti meno frequentemente come soluzioni per contenere le spese legate alle bollette. Queste raccomandazioni sono state giudicate in modo critico dal politico, che ha commentato che non sono soluzioni normali.

"Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno. Se queste sono soluzioni alla guerra in Iran e al caro bollette e gasolio, ditemi se sono normali quelli che sono a Bruxelles.": così il vicepremier Matteo Salvini a Telelombardia sulla bozza Ue per fronteggiare la crisi energetica. "L'unica cosa seria che potrebbe fare già oggi Bruxelles è dire 'sospendiamo le regole europee'", aggiunge Salvini. "Sul caro-carburanti l'Italia è il Paese europeo che mette più soldi per mitigare gli aumenti. Ma la Ue deve cancellare il Patto di stabilità e i vincoli di bilancio: l'Europa la paghiamo e manteniamo noi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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