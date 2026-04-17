Le borse europee hanno concluso la settimana con una forte salita, grazie alle speranze di una riduzione delle tensioni in Medio Oriente e alle aspettative di una possibile fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il calo della tensione nella regione ha contribuito a rafforzare la fiducia sui mercati finanziari, portando a un aumento delle quotazioni azionarie in diverse piazze europee. La giornata si è conclusa con un notevole rialzo rispetto ai giorni precedenti.

Le Borse europee chiudono la settimana in deciso rialzo sulla scia del nuovo scenario di distensione in Medio Oriente e delle attese su una possibile fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha annunciato la “completa riapertura” dello Stretto di Hormuz al traffico navale per il periodo restante del cessate il fuoco, una decisione che ha fatto crollare le quotazioni del greggio e migliorato sensibilmente il sentiment sui mercati. La misura si inserisce nel contesto della tregua tra Israele e Libano e del vertice internazionale sulla ripresa della navigazione e sullo sminamento dello Stretto, che ha coinvolto le principali potenze europee e una quarantina di Paesi non belligeranti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Borse: finale di settimana con sprint sulla distensione in Medio Oriente

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