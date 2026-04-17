Borsa | Milano chiude a +1,75% con la riapetura di Hormuz

La Borsa di Milano ha concluso la giornata con un aumento dello 1,75%, in un contesto caratterizzato dalla ripresa delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran riguardo alla regione di Hormuz. La riapertura di Hormuz e le recenti mosse diplomatiche tra le due nazioni hanno influenzato le quotazioni, contribuendo a un rialzo complessivo dei titoli italiani. La giornata si è orientata secondo questa dinamica, con gli operatori che hanno monitorato attentamente gli sviluppi sul fronte internazionale.

La Borsa di Milano chiude di slancio con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz. Il Ftse Mib sale dell'1,75% a 48.869 punti al top dai massimi a 50mila punti del 2000. In cima al listino Stellantis (+6,79%), St (+6,5%), Ferrari (+5,24%) e Mediobanca (+5,19%). Frenano i titoli legati all'energia con il crollo di petrolio e gas. Eni perde il 7%, Saipem il 5,35%.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Borsa: Milano chiude positiva con l'energia, giù RecordatiLa Borsa di Milano (+0,5%) chiude positiva, in controtendenza rispetto agli altri listini europei ed in scia con l'andamento di Wall Street. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Piazza Affari recupera nel finale e chiude poco sotto la parità; Borse, Wall Street chiude in rialzo con ottimismo su tregua. Milano strappa +0,5%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps; Borsa: Milano chiude in calo dello 0,47%. Borsa: Milano chiude a +1,75% con la riapetura di HormuzLa Borsa di Milano chiude di slancio con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz. Il Ftse Mib sale dell'1,75% a 48.869 punti al top dai massimi a 50mila punti del 2000. (ANSA) ... ansa.it Borsa: Milano chiude a +1,75% con la riapertura di Hormuz, crolla il petrolioLa Borsa di Milano chiude di slancio con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz. Il Ftse Mib sale dell'1,75% a 48.869 punti al top dai massimi a 50mila punti del 2000. In cima ... ansa.it Netflix ha annunciato l'imminente addio del suo fondatore, Reed Hastings, dopo il prossimo giugno. Immediata la reazione della borsa, con il crollo del prezzo delle sue azioni. Attualmente presidente del consiglio di amministrazione senza ruoli esecutivi, H - facebook.com facebook Borsa oggi 17 aprile: Europa ottimista su tregua in Libano. A Milano Mps-Mediobanca e Bpm ancora positive, su anche Stellantis - DIRETTA x.com