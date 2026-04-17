Borsa | Milano chiude a +1,75% con la riapetura di Hormuz

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Borsa di Milano ha concluso la giornata con un aumento dello 1,75%, in un contesto caratterizzato dalla ripresa delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran riguardo alla regione di Hormuz. La riapertura di Hormuz e le recenti mosse diplomatiche tra le due nazioni hanno influenzato le quotazioni, contribuendo a un rialzo complessivo dei titoli italiani. La giornata si è orientata secondo questa dinamica, con gli operatori che hanno monitorato attentamente gli sviluppi sul fronte internazionale.

La Borsa di Milano chiude di slancio con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz. Il Ftse Mib sale dell'1,75% a 48.869 punti al top dai massimi a 50mila punti del 2000. In cima al listino Stellantis (+6,79%), St (+6,5%), Ferrari (+5,24%) e Mediobanca (+5,19%). Frenano i titoli legati all'energia con il crollo di petrolio e gas. Eni perde il 7%, Saipem il 5,35%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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