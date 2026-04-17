Borsa | l' Europa su di giri con stretta Usa-Iran Milano +1,9%

Le principali borse europee sono in rialzo, con Milano che guadagna il 1,9%. La crescita è legata alla stretta tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Gli investitori monitorano attentamente gli sviluppi di questa situazione, che ha influenzato i mercati finanziari nelle ultime ore. La riapertura dello stretto ha suscitato attenzione tra gli operatori, considerando il suo ruolo strategico nel traffico marittimo.

Le Borse europee sono in allungo con la stretta tra Usa e Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Milano sale dell'1,9% con il Ftse Mib vicino ai 49mila punti, ai massimi dal top del 2000. Francoforte strappa a +2%, Parigi sale dell'1,7%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 guadagna l'1,2% con gli acquisti su tecnologici, industriali e i titoli legati ai beni di consumo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Borsa: Europa debole dopo fallimento colloqui Usa-Iran, Milano -0,9%Si confermano deboli i principali listini di borsa europei all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borsa: l'Europa è debole con i timori su tenuta della tregua Usa-Iran; L'ultimatum di Trump all'Iran frena le Borse. Wall Street chiude debole; Effetto tregua in Iran: crolla il petrolio, corrono le Borse Ue; Tregua Usa-Iran, le Borse europee festeggiano. Crollano i prezzi di petrolio e gas. Borsa: l'Europa è debole con i timori su tenuta della tregua Usa-IranBorse europee all'insegna della debolezza per i timori sulla tenuta della tregua tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz ancora chiuso spinge le quotazioni delle materie prime ed in particolare d ... ansa.it Borsa: l'Europa migliora, future Usa positivi, Milano +0,65%Allungano il passo le principali borse europee dopo oltre due ore di scambi, con i future Usa positivi in vista dei colloqui tra Usa e Iran nel fine-settimana. (ANSA) ... ansa.it Gli Usa spingono sulla tregua in Iran ma il Pentagono avverte: pronti a riprendere le operazioni militari facebook I negoziati Iran-Usa sullo sfondo di una fragile tregua potrebbero fallire, protrarsi, o concludersi con un accordo. Scenari diversi con un unico denominatore: la probabile fine della (non-)Pax americana in Medio Oriente. Oggi su La Stampa x.com