Borsa | la tregua in Libano non scalda l' Europa Milano +0,6%

Le borse europee si muovono con cautela dopo l'annuncio di una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, che tuttavia non ha portato segnali di rialzo. Milano registra un aumento dello 0,6%, mentre gli investitori restano attenti alle preoccupazioni sul rischio di recessione segnalato dal Fondo Monetario Internazionale per l’Europa. Nel frattempo, si avvicinano i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti per il fine settimana.

La tregua di 10 giorni tra Israele e Libano non scalda i listini di borsa europei, che si muovono con cautela dopo l'allarme sulla recessione del Fondo Monetario Internazionale sull'Europa e in vista dei colloqui tra Usa e Iran del fine-settimana. Milano si conferma in testa (+0,6%), dopo uno slancio a fine mattinata, seguita da Francoforte (+0,5%), Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,15%), mentre resta al palo sotto la parità Londra (-0,2%), positivi i future Usa. Amplia il calo il greggio (Wti -3,78% a 91,11 dollari e Brent -3,34% a 96,06 dollari al barile) con il gas che si stabilizza sotto i 42 euro (-1,55% a 41,77 euro al MWh). Segno meno anche per l'oro (-0,62% a 4.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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