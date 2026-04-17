Borsa | Asia in rosso prevalgono i riposizionamenti Tokyo -1,75%

I mercati azionari dell’Asia e del Pacifico hanno registrato cali, con le principali borse in territorio negativo. A Tokyo l’indice principale ha chiuso in ribasso dello 1,75%. La flessione è attribuita principalmente ai riposizionamenti degli investitori in vista dei colloqui previsti tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana. Nessuna altra informazione specifica è stata comunicata riguardo alle altre piazze finanziarie della regione.

Listini in rosso in Asia e Pacifico, dove prevalgono i riposizionamenti in vista dei colloqui tra Usa e Iran nel fine-settimana. Tokyo ha ceduto l'1,75%, Taiwan lo 0,88%, Seul lo 0,55% e Sidney lo 0,09%. Ancora aperte Hong Kong (-1,15%), Shanghai (-0,17%), Mumbai (+0,37%) e Singapore (-0,25%). Contrastati i future sull'Europa e sui listini Usa dopo le prime comunicazioni dal Fondo Monetario Internazionale diffonde oggi le stime sull'Europa. Si mantiene sotto i 100 dollari il barile di greggio greggio (Wti -1,25% a 93,51 dollari e Brent -0,77% a 98,64 dollari), mentre risale a 42,59 euro al MWh il gas naturale e l'oro cede lo 0,65% a 4.785,73 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Che buffa situazione: escono dati non ottimali di bilancio per $SEIF (editore del @fattoquotidiano) e in borsa vengono scambiate solo 2000 azioni, senza nessuna variazione nelle quotazioni stesse. CONTROVALORE: 2000 × 0,24 = 480 EURO. QUATTROCE x.com