Borgomanero nido Arcobaleno | al nido Arcobaleno l' ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuita

A Borgomanero, l’amministrazione comunale ha annunciato che al nido Arcobaleno l’ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuita per l’anno educativo 20252026. La decisione riguarda il potenziamento del servizio di prolungamento orario presso l’asilo, con l’obiettivo di offrire più disponibilità e maggiore accessibilità ai bambini e alle famiglie della zona. La conferma è arrivata dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità di implementazione.

L'amministrazione comunale di Borgomanero ha confermato il potenziamento del servizio di prolungamento orario presso l'asilo nido comunale "Arcobaleno" per l'anno educativo 20252026. Il provvedimento introduce due modifiche sostanziali per agevolare le famiglie: il raddoppio dei posti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Interruzione dell'energia elettrica, attività sospese alla scuola dell'infanzia D'Amico e al nido Arcobaleno di LancianoSospensione delle attività didattiche, mercoledì 11 febbraio, a Lanciano, nel plesso di scuola dell'infanzia "E. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Borgomanero, nido Arcobaleno: al nido Arcobaleno l'ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuita; Un cielo pieno di voli: la cicogna abbraccia Borgomanero. Nascite in crescita all’Ospedale cittadino. Asilo chiuso per legionella, batterio scoperto al nido L’ArcobalenoLucca, 10 febbraio 2025 – Torna a far parlare di sé l’insidioso batterio della legionella. E’ stato infatti localizzato nella cucina e nel bagno della sezione piccoli del nido L’Arcobaleno in via ... lanazione.it Ecco l’asilo nido del futuro, all’avanguardia e sostenibileIl progetto della nuova struttura di via Leone è stata presentata ai genitori. Il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli: Azzereremo le liste d’attesa. ilrestodelcarlino.it In controtendenza nazionale, il Punto Nascita di Borgomanero registra 216 parti nel primo trimestre 2026 Asl Novara facebook