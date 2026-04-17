Bocca rieletto presidente di Federalberghi ' insieme verso il turismo del futuro'

Il presidente di Federalberghi è stato confermato per un nuovo mandato, continuando a guidare l’associazione degli albergatori. La nomina è stata annunciata in un momento in cui il settore turistico sta affrontando sfide legate alla ripresa post-pandemica e alle dinamiche di mercato. La federazione rappresenta le imprese alberghiere di diversa dimensione e localizzazione, e la conferma del presidente avviene in un contesto di continuità e stabilità.

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76a assemblea nazionale inaugurata oggi a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur, e a cui domani è attesa anche la premier Giorgia Meloni. "Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e, soprattutto, realizzare che ci sia ancora entusiasmo nell'avermi alla guida di una federazione importante come la nostra, mi dà la giusta carica per tenere testa a questa nomina - ha dichiarato a caldo Bocca - Considero un onore essere riconfermato in questo ruolo: grazie al consenso generale, resterò nella grande casa dell'ospitalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro' Notizie correlate Leggi anche: Lorenzo Coppola rieletto presidente di Federalberghi Capri Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'; Gioventù Nazionale Terni, Giovanni Alunni Pistoli eletto presidente provinciale; Si cuce la bocca in carcere: vuole scontare la pena in Libia. Bocca nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria BasilicataRoberto Bocca è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Basilicata: rimarrà alla guida del Gruppo per il quadriennio 2025/2029. La Basilicata - ha sottolineato Bocca - vive una ... ansa.it Bocca nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria BasilicataRoberto Bocca è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Basilicata. Classe 1993, Bocca è imprenditore della Li.bo, realtà leader nei servizi e nelle forniture per i settori ... rainews.it Questa mattina si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche di #ALIRoma Associazione Librai Italiani. L’assemblea ha rieletto all’unanimità Ilaria Milana, che ricoprirà la carica per i prossimi 5 anni affiancata dal nuovo consiglio direttivo. Congratul - facebook.com facebook