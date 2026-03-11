Piante sradicate e lanciate negozianti di via Serraglio stufi degli atti vandalici notturni

I negozianti di via Serraglio a Cesena segnalano ripetuti atti vandalici avvenuti durante le ore notturne, tra cui piante sradicate e lanciate, scritte sui muri e altri dispetti. Questi comportamenti hanno causato disagio e fastidio tra gli esercenti, che si trovano a dover fronteggiare danni e fastidi crescenti nel cuore del centro storico. La situazione rimane al centro delle preoccupazioni dei commercianti locali.

Piante sradicate e lanciate, scritte sui muri e dispetti vari. I negozianti di via Serraglio, nel cuore del centro storico di Cesena, sono piuttosto infastiditi, per non dire infuriati, per gli atti vandalici che vengono messi in atto di notte. Oltre a prendersela con le piante, "il cartello.