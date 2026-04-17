Bimbo di 13 mesi morto durante l'affidamento in Uk prof e fidanzato a processo per violenza sessuale e omicidio

Un bambino di 13 mesi è deceduto all'ospedale di Blackpool dopo aver subito gravi lesioni. La polizia ha avviato un’indagine e ha incriminato una coppia di fidanzati, con precedenti di violenza sessuale, a cui era stato affidato il minore e che stava per adottarlo. La coppia è ora sotto accusa per omicidio e abuso. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della morte del bambino.

Il piccolo è morto all’ospedale di Blackpool dopo una corsa disperata. Le lesioni riscontrate dai medici avevano fatto partire la segnalazione alla polizia che ha incriminato la coppia di fidanzati a cui era stato affidato e che lo stava per adottare. i due uomini ora a processo ma si dichiarano innocenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Novara, prof indagato per violenza sessuale su alunni: i presunti abusi durante le lezioniSi tratta di un professore di un istituto superiore della provincia di Novara: deve rispondere di violenza sessuale aggravata e continuata nei... Prof arrestata per violenza sessuale su minore pochi mesi dopo essere stata insegnante dell’anno in UsaIl caso di una professoressa di matematica in Louisiana, arrestata per violenza sessuale su minore pochi mesi dopo essere stata nominata insegnante... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dramma a Roma: bimba di 3 mesi soccorsa in arresto cardiaco. È in condizioni disperate; Sindrome del bambino scosso, iniziative di sensibilizzazione in tutta la provincia; Bologna, bimbo di 15 mesi cade dalla finestra di casa; Sindrome del bambino scosso: a Pisa una giornata per proteggere i neonati dai traumi invisibili. Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa, non è in pericolo di vitaA Scafati (Salerno) un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull che, dopo l'aggressione, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Solo l'immediato ... ansa.it Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa, non è in pericolo di vitaUn bambino di un anno è stato aggredito dal pitbull di famiglia. Trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, il bimbo non è in pericolo di vita. E' accaduto nei giorni scorsi a Scafati, nel ... rainews.it Buongiorno a tutti! A breve ci trasferiremo a Cassina De Pecchi, e stiamo cercando un pediatra di base preparato e disponibile, anche nelle zone limitrofe, da poter scegliere per il nostro bimbo di poco più di un anno e mezzo, avete nomi da indicarmi Grazi facebook